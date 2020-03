Billund Lufthavn gør klar til at lukke ned

Selvom der lørdag eftermiddag var stort set uændret antal fly, der letttede og landede i Billund Lufthavn, så var der langt mellem de udenlandske passager, og mange fly forlod også Billund med tomme sæder.

Der var en del danske rejsende, der havde fremskyndet deres hjemrejse, mens kun få danskere forlod Billund ad luftvejen.

- Når alle danskere er kommet hjem i løbet af nogle dage, forventer jeg, at lufthavnen reelt lukker ned for passagertransport, siger lufthavnsdirekør Jan Hessellund til TV SYD.

Han forudser, at flyselskaberne hurtigt stopper deres flyvninger, og det forsøger Billund Lufthavn at tilpasse sig.

– Vi er i dialog med medarbejderne om frihedsafholdelse, så vi kan bringe omkostningerne ned, siger Jan Hessellund.

Samtidig bliver der kigget på regeringens hjælpepakker til virksomheder og ansatte, som ligeledes kan hjælpe med at nedbringe omkostningerne.

3.500 har ikke noget at lave

- Kun vores omkring 150 ansatte i luftfragtafdelingen vil have noget bestille den næste måned, mens op mod 1.000 andre af lufthavnens medarbejdere bliver arbejdsløse. Dertil kommer måske 2.500 i job hos vores underleverandører, så det er en vanskelig situation for et stort antal dygtige medarbejdere, siger lufthavnsdirektøren, der dog kan glæde sig over, at Billund Lufthavn er et økonomisk velpolstret foretagende.