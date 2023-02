Billund Lufthavn har problemer med hjemmeside

Billund Lufthavns hjemmeside er således nede lige nu.

Lufthavnens presseansvarlige Mads Bisp Agersnap bekræfter, at lufthavnens hjemmeside er nede.

- Jeg ved ikke hvorfor, men vi er i færd med at finde årsagen, siger han.

Heller ikke Sønderborg Lufthavn, Københavns Lufthavn, Midtjyllands Lufthavn og Roskilde Lufthavns hjemmesider er umiddelbart til at tilgå.

På det sociale medie Telegram har en profil med navn Anonymous Sudan onsdag lagt et billede op af en flyver, der er ved at styrte over en ørken - med beskeden om at "Infrastrukturen i de danske lufthavne er blevet lagt ned på grund af koranafbrændinger."