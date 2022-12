Billund Lufthavn indfører brændstof på bioaffald

Dermed kan din næste flyvetur være på et fly med eksempelvis brugt madolie i tanken.

Brændstoffet kaldes 'SAF' og står for 'Sustainable Aviation Fuel'. Billund Lufthavn er den anden lufthavn i landet, som tilbyder det nye grønne alternativ. I Sønderborg Lufthavn har flyselskabet Alsie Express fløjet på 'SAF' siden 2021.

- Der er mange teknologier på vej for at gøre luftfarten grøn, og vi må ikke afvise nogle af dem, for der er behov for storskala og flere teknologier. Her er indførslen af SAF i Billund Lufthavn afgørende, og det er et tydeligt udtryk for stigende efterspørgsel fra flyselskaberne, siger adm. direktør i Billund Lufthavn, Jan Hesselund.