Billund Lufthavn mister flyruter i januar

Vi ser dem ofte som hvide streger på himlen, hvis vejret tillader det. I Billund har de dem på tætteste hold. Der letter og lander nemlig fly til og fra hele verden i Billund Lufthavn. Til januar må lufthavnen dog undvære flere flyvninger på grund af aflysninger.

Flyselskabet bag nedjusteringerne er Ryanair, der på grund af udviklingen af covid-19 og omikron-varianten har valgt at aflyse hver tredje rute i januar. Det skriver flyselskabet i en pressemeddelelse.

Magasinet Check-in skriver, at de danske lufthavne i alt kommer til at miste 28 Ryanair-ruter fordelt over tre uger.

Billund Lufthavn mister flest ruter

Af de 28 aflyste ruter er de 19 fra Billund Lufthavn. Aflysningerne er fra den 10. januar til udgangen af måneden.

Det bekræfter marketingchef Jesper Klausholm.

- Selvfølgelig peaker omikron lige nu, og det kommer lidt til at sætte en dæmper på nogle ting efter nytår, men danskerne er generelt ivrige efter at søge forårs- og sommerrejser, siger Jesper Klausholm.

Om flyselskabet Ryanair også aflyser ruter i februar og marts er endnu uvist.