Billund Lufthavn ønsker direkte togforbindelse til Aarhus

Større ambitioner



Nu håber Jan Hessellund, at politikerne vi hæve blikket:

- Med dette udspil vil vi meget gerne sige, at det her har større ambitioner og visioner end kun at servicere Vestjylland og Vejle, Fredericia og Kolding.



- Det her er et spørgsmål om også at servicere hele det østjyske vækstbånd og derved den nordlige side, siger Jan Hessellund og tilføjer, at det handler om at komme over på en grønne transportform samt at tilbyde en mulighed for dem, der ikke kommer til Billund Lufthavn i deres egen bil.

- Halvdelen af vore passagerer bliver kørt hertil. Det er dem og turisterne, vi gerne vil give et alternativ, siger direktøren.