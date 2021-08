Billund Lufthavn oplever stor stigning i passagertallet

- Vi er på rette vej. Indekstallet stiger uge for uge, og det stemmer godt overens med aktiviteten, som vi oplever i terminalen og i vores butikker og restauranter. Efterspørgslen følger udbuddet, det kan vi eksempelvis se, når KLM, Lufthansa, Air France, LOT og Norwegian kontinuerligt skruer op for antallet af ugentlige afgange, hvor de fortsætter med at flyve med samme høje belægning, siger Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn, i meddelelsen.



Der er dog lang vej igen, hvis man sammenligner med juli i 2019. Her er antallet af passagerer nede med 46 procent.