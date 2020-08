Billund Lufthavn: Overskud i 2019 skal føre lufthavnen sikkert ud af krisen

Selvom coronakrisen har været et hård slag for Billund Lufthavn, så skal virksomheden nok komme ud på den anden side med skindet på næsen takket være et solidt overskud i 2019.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Billund Lufthavn, der netop har offentliggjort resultatet for 2019.

Ved årsskiftet gik vi ind i 2020 med en forventning om et nyt rekordår. Ingen havde forestillet sig, at verden ville se ud, som den ser ud nu. Jan Hessellund, administrerende direktør, Billund Lufthavn

I 2019 omsatte lufthavnen for 877,9 millioner kroner, hvilket er en stigning på 5,9 procent i forhold til 2018. Resultatet gav et overskud på 52,6 millioner kroner.

2019 var i det hele taget et godt år for lufthavnen, der med 3,7 millioner passagerer satte passagerrekord. Desuden åbnede 16 nye flyruter, og lufthavnen vandt EM og VM i ruteudvikling og markedsføring.

Derfor var forhåbningerne til 2020 også store.

– Ved årsskiftet gik vi ind i 2020 med en forventning om et nyt rekordår. Ingen havde forestillet sig, at verden ville se ud, som den ser ud nu. Men på grund af de økonomiske resultater, der er skabt igennem de seneste år, står vi fornuftigt rustet til at komme igennem krisen. Billund Lufthavn skal nok komme stærkt igen, forsikrer Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn.

Læs også Billund Lufthavn: Far og datter får fyreseddel samme dag

Nedgangen i passagertallet betød, at Billund Lufthavn måtte afskedige hvad der svarede til 270 fuldtidsstillinger. Men om nogle af de stillinger kan komme tilbage, er for tidligt at svare på.

- Der er en lille vækst lige nu, og vi kryber lige så stille opad. Det går langsomt, og vi skal se en varig fremgang, før der er udsigt til, at vi kan ansætte igen, siger Jan Hessellund.

Selv om omsætningen generelt steg frem mod 2019, så blev overskuddet ikke så stort, som det var de foregående år. I 2017 endte Billund Lufthavn nemlig med et overskud på over 63 millioner kroner, og i 2018 var overskuddet 61 millioner. Alligevel betegner Jan Hessellund resultatet for 2019 som "tilfredsstillende".

Læs også Simon troede, det bare var en forkølelse – virkeligheden gik op for ham, da han kiggede på sin telefon

Ambitiøs vækstplan

Det lavere overskud i 2019 skyldes blandt andet, at lufthavnen har udvidet lufthavnen med et multihus til 140 millioner kroner, der skalvære med til at kunne håndtere endnu flere passagerer og mere gods i fremtiden.

- Da vi indviede multihuset var vi i virkeligheden to år bagud, fordi vi havde brug for pladsen. Nu får vi formentlig først brug for den ekstra plads om to eller tre år, siger Jan Hessellund, der dog er glad for at have den ekstra plads, som gør det lettere at opfylde afstandskravene.

Læs også I coronaens skygge indvier Billund Lufthavn ny ankomsthal og præsenterer vækstplaner

To dage inden store dele af samfundet blev lukket ned, præsenterede Billund Lufthavn 9. marts sin 'Vækststrategi 2040', der blandt andet har som mål at kunne håndtere 7 millioner passagerer og 160.000 tons luftfragt i 2040. I dag håndterer lufthavnen årligt 74.000 tons luftfragt.