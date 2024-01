- Nu står vi og kigger tilbage på et år, der om noget sætter to streger under, at rejseaktiviteten er i vækst igen. De ferierejsende er ligeså glade for rejser som altid, men nu er erhvervsrejserne også tilbage igen, siger Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn.

Rekorden kommer dog ikke som nogen stor overraskelse for lufthavnens ledelse. Allerede i begyndelsen af december 2023 stod det nemlig klart, at den hidtige rekord fra 2019 stod for fald. Spørgsmålet var blot, hvor meget bedre 2023 ville blive.