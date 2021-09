Billund Lufthavn: Trængsel i den toldfri

Snart helt slut med restriktioner

Den 10. september anses corona-virus ikke længere som en samfundskritisk sygdom i Danmark, hvilket betyder, at alle restriktioner bortfalder.

Det giver lufthavnen forhåbninger om, at flytrafikken snart tager endnu et nøk op.

– Det er yderst tilfredsstillende at se, at alle restriktioner i Danmark bortfalder. Vi håber selvfølgelig, at det også snart gælder rejserestriktionerne – både ind i Danmark og ud i resten af verden. Det er en afgørende faktor, der står i vejen for fuld genåbning af luftfarten – både for ferie- og erhvervsrejser, fortæller Jan Hessellund.