Billund Lufthavn udvider: Vil fordoble omfanget af luftfragt

Et nyt samarbejde skal gøre Billund Lufthavn til et samlingspunkt for luftfragt i Nordeuropa.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

Samarbejdet er indgået mellem PensionDanmark og Billund Lufthavn. Sammen vil de udbygge lufthavnen, så den kan håndtere endnu mere luftfragt.

Ifølge parterne er der tale om en milliardinvestering. Pengene skal bruges på at bygge hangarer, kontordomiciler og logistik- og lagerfaciliteter.

160.000 tons luftfragt

Parterne har en ambition om at fordoble omfanget af luftfragt fra Billund fra de nuværende 77.000 tons gods om året til 160.000 tons om året i 2040.

- Vi forventer at mere end fordoble mængderne i luftfragt, så samarbejdet med PensionDanmark udgør selvsagt en historisk milepæl for lufthavnen, siger Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn.

Han fortæller, at lufthavnen allerede er langt i dialogen med flere selskaber, der har tilkendegivet interesse for at gøre brug af mulighederne i udbygningen.