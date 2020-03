Billund Lufthavn: - Vi holder skindet på næsen

Det er med en rolig mine, at direktøren for Billund Lufthavn fortæller, hvordan situationen er efter coronaudbruddet.

For mens Københavns Lufthavn kæmper med et fald på 33 procent i forhold til sidste år, så ser tallene markant anderledes ud hos Billund Lufthavn.

- Coronaudbruddet kommer til udtryk ved, at vi ser en tilbagegang i sidste uge på seks procent. Det er ikke alarmerende, så i lyset af det, er vi ikke så nervøse lige nu, siger Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn.

Skindet på næsen

Selvom de ikke er skræmte over udviklingen hos Billund Lufthavn, ser de stadig afventende på, hvor situationen bevæger sig hen. For hvis lande i Europa begynder at lukke ned, eller Danmark selv gør, så vil det pludselig få en helt anden betydning for lufthavnen.

- Bekymringen går på, at hvis de enkelte regeringer i Europa lukker landene ned, så får det dramatiske konsekvenser for rejseaktiviteten. Men lige nu hvor det kun er Italien og Kina, så kan vi holde skindet på næsen, siger Jan Hessellund.

Transportminister har indkaldt til møde

Coronavirussets påvirkning er noget, der kan ramme transportbranchen hårdt. Derfor har transportministeriet og erhvervsministeriet indkaldt til møde for at gå i dialog med transportsektoren om, hvad der eventuelt kan gøres fra politisk side.

- Vi har indkaldt til møde tirsdag for at danne et foreløbigt overblik over, hvad situationen er, og om der er eventuelle tiltag, vi kan gøre, siger transportministeren Benny Engelbrecht (Soc.dem.) til TV SYD.