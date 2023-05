Billund Lufthavn vinder pris som Europas bedste

Det skriver Billund Lufthavn i en pressemeddelelse.

Billund lufthavn kunne igen både glæde sig over titlen som den bedste i kategorien luftehavne under 4 millioner samt kategorien Europas bedste ruteudviklings- og marketingsteam blandt alle lufthavne.

– Vi var rigtig stolte af nomineringen til denne titel i vores kategori, og vi håbede, at vi kunne forsvare den. Og det kunne vi. Men at vi også vinder som det bedste ruteudviklings- og marketingteam i hele Europa. Det er over alt forventning, fortæller Jesper Klausholm, der er direktør for ruteudvikling, marketing og kommunikation ved Billund Lufthavn.

Routes Europe er en konference, hvor lufthavne og flyselskaber kan møde hinanden og ruteudvikle på både fremtidige og eksisterende ruter. Det er flyselskaberne, som både nominerer og afgiver stemmer.