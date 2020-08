Billund Travbane skal sælges: - Det er en trist dag for travsporten. Den vil dø i Sydjylland

Her til aften var store og små kuske på Billund Travbane for at demonstrere mod et eventuelt salg af deres 200.000 kvadratmeter store bane, men lige meget hjalp det.

Aktionærerne i Billund Trav A/S valgte på aftenens generalforsamling at sælge travbanen.

- Jeg er selvfølgelig ekstremt skuffet. Det er en trist dag for travsporten. Den vil dø i Sydjylland, siger Børge Mathiesen, der er travamatør og har været med på Billund Travbane i 40 år. Han henviser til, at de nærmeste travbaner ligger i Århus, Odense og Skive.

Solgt til Legofamilien for 58 millioner

Det er Lego-familien Kirk Kristiansens holdingselskab Kirkbi A/S, der har tilbud 58 millioner kroner for at købe travbanen. Planen er at nedlægge den for at bygge boliger og erhverv på grunden.

- Det viser bare, at det er storaktionærer, der er oppe i årene, som hellere vil have pengene, så længe de kan bruge dem. De er ligeglade med travsporten, siger Børge Mathiesen, der selv har to aktier i travbanen.

- Man kan ikke fortænke dem i det, men det er ærgerligt, at den ideologi hovedaktionærerne havde for 50 år siden, da de byggede banen er sat til side for at kunne score en masse penge, fortsætter han.

81 procent stemte for

Dagens afgørelse skal endeligt bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling den 14. september.

Det var nemlig kun halvdelen af aktionærerne, der var samlet her til aften, og en beslutning af den type kræver, at to tredjedele af aktionærerne afgiver deres stemme.

De aktionærer, der var til stede i aften, råder dog over så mange stemmer, at de også på den ekstraordinære generalforsamling vil have et flertal.

- Chancen for et nej er lig nul, selvom det skal op på en ekstraordinær generalforsamling. Løbet er kørt, lyder det fra travamatør Børge Mathiesen.

Anden gang var lykkens gang

Det er anden gang, at Legofamilien forsøger at overtage travbanen. I 2016 tilbød de aktionærerne 45 millioner kroner og lovede samtidig, at travløbene kunne fortsætte 2016-sæsonen ud. Derefter ville de være slut.

På den ekstraordinære generalforsamling den 12. januar 2016 kom der dog i sidste øjeblik en ny løsning, der kunne holde liv i travbanen.

Aktionærerne sagde nej til Kirkbi og besluttede i stedet at sige ja til et tilbud fra det lokale Hotel Propellen, der gerne ville købe en del af travbanens areal for lidt over 2 millioner kroner. Det betød, at Billund Travbane alligevel overlevede.

Men her til aften var det altså slut. Der vil blive kørt travsport på banen til og med 2021 - herefter vil den blive overdraget til Kirkbi.