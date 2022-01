Biludlejere siger nej til huslejestigninger på 1.000 procent

Billund Lufthavn og en række udlejningsfirmaer er ikke på god fod med hinanden.

Lufthavnen har nemlig stillet krav om huslejestigninger på 1.000 procent for biludlejningsselskaberne. Det skriver Ekstra Bladet.

På et møde mellem udlejningsfirmaerne Sixt, Hertz, Europcar, Avis og Alamo tirsdag eftermiddag konkluderede de, at forhandlingerne med Billund Lufthavn må betragtes som ophørte.



Det fremgår af en skrivelse fra mødet, som virksomheden Sixt har udformet og givet Ekstra Bladet indsigt i.



- Vi har oplevet en ensidig og urealistisk tilgang til vores betalingsevne og en manglende imødekommenhed fra Billund Lufthavn under forhandlingerne, lyder kritikken fra virksomhederne til Ekstra Bladet

Ekstra Bladet skriver, at alle biludlejningsselskaberne er blevet opsagt af Billund Lufthavn fra 1. juni 2022. Den beslutning ærgrer selskaberne, som nu er begyndt at kigge på alternative udlejningsmuligheder. Heriblandt en løsning hvor virksomhederne samler sig i et center uden for lufthavnen.

Avisen skriver også, at Billund Lufthavn ikke har den opfattelse, at forhandlingerne er brudt sammen, og at de derfor ikke vil udtale sig om sagen.

- Dialogen med udlejningsfirmaerne er stadig igangværende. Derfor vil vi ikke kommentere noget, der ikke er afsluttet, og som skal foregå direkte med dem, lyder det i et skriftligt svar fra lufthavnen til Ekstra Bladet.