Blandt 100 største talenter og forfremmet til partisekretær

- Jeg kan ikke lade være med at blive en smule stolt. Jeg begyndte i Horesta som yngste mand og blev i efteråret spurgt, om jeg ville være politisk direktør. Det er fedt at blive vist den tillid, og efterfølgende blive udvalgt til at være i top-100 er en stor ære, sagde Kristian Nørgaard Nielsen dengang om at være på listen.