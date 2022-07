Bøder til flere boder på Vorbasse Marked efter stort fund af ulovlige e-cigaretter

Sikkerhedsstyrelsen vil over sommeren fortsat tage på uanmeldt besøg på flere af landets markeder og festivaler, for at kontrollere at der ikke bliver solgt ulovlige e-cigaretter.

Jøren Vestbo er professor i Lungemedicin og rådsmand i Vidensråd for Forebyggelse, og det er ifølge ham netop problematisk, at de ulovlige e-cigaretter med deres emballage og smag henvender sig til unge.