Borgerne i området er gået sammen om at sende et åbent brev til Teknisk Udvalg, hvor de udtrykker deres bekymring over beslutningen.

De frygter blandt andet, at en højere hastighed vil føre til utryghed hos de beboere, der har bolig direkte ud til vejen. De er også bekymrede på vegne af de bløde trafikanter, der færdes i området herunder børn, motionister og ryttere.

Det er på baggrund af vejens lige forløb, at Politiet vurderer, at hastigheden bør være 20 kilometer hurtigere i timen.