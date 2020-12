Borgergruppe i Grindsted: Det er godt nok op ad bakke

- Det giver da naturligvis håb for fremtiden, at der rent faktisk bliver sat et så stort beløb af over de kommende år. Jeg glædes da også over, at Grindsted specifikt bliver nævnt som en del af det, der skal foregå og den oprydning, der skal være. Men, det vækker alligevel min bekymring. For synes jeg, det betyder, at vi nu endelig kan sige, at der sker noget. Nu får vi ryddet op i Grindsted? Nej, det er jeg simpelthen nødt til at sige, at det synes jeg ikke, det gør, mener Susanne Mathiesen.

Mangler metode i Grindsted

Forklaringen er, at Region Syddanmark endnu ikke er klar med den rette metode til at tage fat på oprydningen i Grindsted. Og derfor tyder alt på, at oprydningsarbejdet først begynder i Kærgaard Klitplantage og ved Himmark Strand på Nordals. Det bekræfter formanden for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

- Vi er jo desværre stødt ind i nogle udfordringer med vores pilotprojekt i Grindsted, som ikke har nogen effekt. Så Kærgard Klitplantage bliver formentlig det første sted, vi går igang. Og Himmark Strand bliver det næste. Så vi har to store generationsforureninger, vi kan "vinge" af her i Region Syddanmark i løbet af en kort årrække, siger Jørgen Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i regionen til TV SYD.

Lang, lang, sej kamp

I Grindsted er Susanne Mathiesen udmærket klar over, at det kommer til at tage lang tid, før der er ryddet op efter Grindstedværkets omfattede forurening.