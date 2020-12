Bringer juleposer ud til eleverne: Zahra Larsen er en klasselærer udover det sædvanlige

Zahra Nina Larsen er klasselærer for 6. klasse på Firehøjeskolen i Vandel. I år er deres sidste på skolen, så derfor ønsker hun at gøre noget særligt ud af juleafslutningen i klassen:



- De skal kunne mærke mig som menneske, og det kan de bedre, når vi lige har haft lidt kontakt og hilst på hinanden. Det er ikke altid nok det sker online, men vi skal se hinanden i virkeligheden, siger Zahra Larsen.

Både forberedelsestimer men også en stor del af sin fritid har hun brugt på at lave julebanko, krydsogtværs, musikquiz med emojis, købe juleslik og pynt, og så er de seneste to dage gået med at køre rundt til eleverne med juleposerne til afslutningen i dag.

Hun gør det for elevernes skyld og for at holde gejsten oppe, nu de er sendt hjem for anden gang i et langt coronaår.



- Ideen kom egentlig i foråret, hvor børnene efterspurgte lidt tættere kontakt til mig som lærer, og så synes jeg, det er oplagt at gentage lidt af det, for hvis man ikke kan mærke hinanden som mennesker, så er det altså svært at lære noget, mener Zahra Larsen.



Efter at have delt de sidste af 16 poser ud fredag morgen, drog Zahra hjem for sammen med børnene at lave lidt julehygge med snolder og julebanko - alt sammen online.