Butiksbestyrer raser, efter at politiet har solgt tyvekoster fra hans butik

51-årige John Jesper Lund døde 2. december sidste år efter at være blevet kørt over af en dengang 18-årig kvinde, der efterfølgende flygtede fra stedet og først meldte sig til politiet tre dage senere.

Hvis man stikker af fra et menneske, der ligger dødeligt såret tilbage på asfalten, så må det have en eller anden form for konsekvens og sanktion

Den 21. august blev hun idømt fire måneders betinget fængsel med vilkår om 100 timers samfundstjeneste, frakendelse af kørekortet i et år og en erstatning til afdødes familie på 35.000 kroner, og dommen har fået de to politikere på banen.

- Jeg synes, at man skal give en hårdere sanktion helt generelt for den her type forbrydelser, lyder det fra Peter Kofod, der er retsordfører for Dansk Folkeparti.

19-årig kvinde idømt betinget fængsel for at køre mand over og flygte fra stedet

- Jeg vil ikke afvise, at vi skal kigge på straffen, men jeg synes i hvert fald, at vi skal kigge på erstatningerne, for det er jo det, som skal hjælpe de efterladte, pårørende og ofrene til at komme sig over den her krænkelse. Jeg synes, at de 35.000 er en hån mod familien, siger hun og tilføjer, at det er mere dilemmafyldt at skærpe straffen.

- Der er stor forskel på, om man kører hasarderet eller med stoffer i blodet og så forårsager skade på et andet menneske, eller om man ved et uheld kommer til at skade andre mennesker. Jeg tror, at enhver bilists store skræk er at komme til at skade nogen i trafikken, og det er jo det, som retssystemet afspejler, men der, hvor jeg tror, vi kan gøre noget, det er virkelig på erstatningsdelen, siger hun.

Spørgsmål til justitsministeren

John Jesper Lund var dårligt gående og påvirket af alkohol, da han fredag den 1. december sidste år faldt på Laurids Skaus Gade i Haderslev.

Der lå han, da den 18-årige kvinde kom kørende. Hun fortalte i Retten i Sønderborg, at hun mærkede et bump, men da hun efterfølgende kiggede i bakspejlet, syntes hun, at det lignede en affaldspose, der lå på jorden, og hun kørte videre.