Carlo Thomsen har set alle travløb i 50 år men nu er det slut

50 år og utallige løb senere

Carlo Thomsen fra Ikast har siden det første løb for 50 år siden troligt været tilskuer ved alle løb, og i dag er ingen undtagelse. Passionen for travløb startede allerede som ung, hvor han sammen med sin far og lillebror delte glæden ved løb.

De sidste mange år har han haft held med at lokke vennerne med til Billund Trav.

- Vi har et stambord i cafeteriet, hvor vi mødes halvanden time før løbet begynder. Vi starter ud med et spil kort og studerer programmet, og så lægger vi hver 200 kroner i en pulje, som vi spiller for i løbet af dagen, siger Carlo Thomsen.

I løbet af de sidste otte år er der blevet flere og flere frie stole til hvert løb, og det ærgrer Carlo Thomsen sig over:

- For mange år siden var der altid fyldt op, men i de seneste år har der ikke været nær den samme tilslutning. I dag er det et særsyn at se så mange, men folk vil gerne have det sidste løb at kunne mindes, siger han.