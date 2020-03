Coronalukket fabrik vil ikke give problemer for Lego

Aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen tror ikke at Lego vil blive hårdt ramt af Covid-19 virussen.

- På kort sigt vil de naturligvis få problemer med lukkede fabrikker, men når der er styr på virussen igen, vil de sandsynligvis kunne skrue op for produktionen og på den måde samle det tabte op.

- Jeg tror, at forældre stadig vil give deres børn Legoklodser, også selv om der er en virusepidemi, siger Jacob Pedersen.

Spredt risiko

Lego har fabrikker fem steder i Verden. Det er i Ungarn, Tjekkiet, Billund, Mexico og Kina. Det er også et element der gør, at forsyningssikkerheden er høj.

Administrerende direktør Niels Bjørn Christiansen siger til TV SYD, at de ikke forventer, at virusudbruddet vil påvirke Lego på længere sigt.

- Det er for tidligt at sige noget om, hvad det betyder for hele året. Foreløbigt har vi haft fuld fokus på vores medarbejderes sikkerhed rundt i verden.

Så vi har haft en periode, hvor vi har haft en fabrik lukket og nogle kontorer lukket. Nu begynder vi at åbne op igen, så det vi gør, er at vi efterlever de forskrifter og anbefalinger som de lokale myndigheder giver, forklarer Niels Bjørn Christiansen.

- Det påfører noget usikkerhed lige nu. Men for os betyder det ikke, at vi sadler om på vores strategiske retning eller de langsigtede investeringer. Dem holder vi sådan set fast i, og vi drager godt af, at være en familieejet virksomhed med et langt sigte.

