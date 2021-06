Da Flemming havde lavet afskedsvideoerne, blev han klar over, at han ville leve

Efter to måneder med gåture skete der noget. Et minde dukkede op i Flemmings bevidsthed. Han var tre år gammel og sad på gulvet med sin far. De legede sammen.

Et minde han aldrig havde set før, men som ændrede alt.

- Jeg begyndte at forestille mig, at min far vågnede op hver eneste morgen med et ønske om at ændre sig, men fejlede hver gang. Jeg kunne se kærligheden, og det blev en befrielse for mig.

Kroppen føltes lettere. For nu var der en barndom med en far, som ønskede at være bedre, end han kunne være.

Flemming sluttede fred med sin opvækst.