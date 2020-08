Dagen derpå i Billund - en fremtid uden trav

Pengene, nogle vil sige fornuften, vandt igår over følelserne, nogle vil sige hestene i Billund. Efter at have kæmpet for livet i årevis besluttede aktionærerne bag travbanen i går at sælge den til et konsortium, der blandt andet består af Legopenge.

- Jeg blev utroligt ked af det. Det var en hård en at sluge, fortæller travtræner Louise Mortensen, mens hun bugserer en af sine heste ud på banen.

Det handler om heste

- Jeg gik jo lidt i troen på, at der nok skulle findes en løsning. For os handler det jo ikke om penge, men om heste, fortæller travtræneren.

Men det handler nu alligevel om penge. Mange penge. Ikke nok med at travbanen ikke har givet overskud i årevis. Der forestår, eller man skulle måske sige forestod, en kæmpeinvestering, hvis altså der fortsat skulle være trav i Billund.

- Dommertårnet skal renoveres for et større millionbeløb. Restauranten skal også renoveres, og hele bygningen flyttes om på den anden side, for da man byggede travbanen, havde man ikke tænkt på, at solen går ned i vest og derfor blændede gæsterne i restauranten. Hele lysanlægget skal laves om af hensyn til tv-optagelser. Derudover skal banen også laves om, for kurverne er for skarpe for hestene, der løber hurtigere i dag og derfor får skader, hvis de skal dreje skarpt, hvilket vil løbe op i 20-25 millioner kroner, fortæller en af aktionærerne, Mogens Arentoft.

En ny travbane

Mogens Arentoft var som elinstalatør med til at bygge travbanen i sin tid og har fulgt banen alle årene.

- Som gammel amatørkusk er det selvfølgelig ærgerligt, men jeg tror, det er på tide, at vi siger farvel til den her bane, siger aktionær Arentoft.

Louise Mortensen håber at kunne finde et sted og lave en ny travbane, men den tror ham, der har lavet el-installationerne ikke på.

- Hvis det skal løbe rundt, skal det ligge ovre i Trekantsområdet, mener han.