Tre danskere er således at finde i top-10 efter fredagens anden runde.



Bedst ser det ud for Jeff Winther, der ligger på en delt andenplads i sammenlagt otte slag under par.

Winther gik fredagens runde i fem slag under par, hvilket ingen gjorde bedre på dagen.

I løbet af anden runde lå han en overgang alene i spidsen for turneringen, efter at den førende Rory McIlroy på ottende hul skulle bruge syv slag på et par 3-hul.