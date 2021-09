Den generte lego-milliardær deler sin historie i ny bog

En biografi? Nej tak.

Det var ikke en helt enkel opgave at få Kjeld Kirk Kristiansen til at stille op til en bog. Men da forfatter Jens Andersen ville skrive en bog om legens udvikling og Legos udvikling, blev Kjeld Kirk Kristiansen overbevist.

Jens Andersen har gransket Legos arkiver og har haft omkring 15 samtaler med Kjeld Kirk Kristiansen.



- Jeg er måske lidt genert eller i hvert fald privat, fortæller Kjeld Kirk Kristiansen i et interview til TV 2.

- Jeg stillede gerne op til interviews om virksomheden og produkterne, men når det kom til mit privatliv eller min familie, så ville jeg gerne værne om, at det var privat. Jeg er glad for, at vi ikke optræder i den kulørte presse.