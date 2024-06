Den hittede for flere årtier siden, men nu er anderledes butik tilbage

Derfor håber og tror de hos Hedens Net på, at der kommer nok medlemmer til, at den fysiske butik også kan løbe rundt.

- For hvert nyt medlem vi får, koster det i runde tal 10.000 kroner at få lavet en installation med en ny ledning ind til et hus. Og der er rigtig mange nye lejligheder på vej, og derfor skal vi også have noget at gøre med i stedet for at sige, at det har vi ikke råd til. Det vil vi være meget kede af, siger Dennis Lauridsen.

Med den nye butik betyder det helt konkret, at man eksempelvis kan komme ned i antenneforeningens butik, sætte sig i sofaen - og så kan man se hvilke muligheder, man har for de forskellige tv-pakker.

- Medlemmet sætter sig her i sofaen, og så får de fjernbetjeningen i hånden. Så prøver vi at gøre dem trygge i, hvordan deres nye hverdag kommer til at virke med tv'et.