Den Jyske Sparekasse vil slå sig sammen med Vestjysk Bank

Den Jyske Sparekasse med hovedsæde i Grindsted er klar til at gå sammen med Vestjysk Bank fra Lemvig.

Det meddeler de to banker i en pressemeddelelse.



Den Jyske Sparekasse har afdelinger i hele Syd- og Sønderjylland. Blandt andet i Tinglev, Løgumkloster, Rødekro, Esbjerg, Ølgod, Grindsted, Billund, Kolding, Vejle, Give, Hedensted og Horsens, mens Vestjysk Bank kun har to afdelinger, der overlapper i Syd- Sønderjylland, nemlig i Esbjerg og Horsens.

– Fusionen giver os mulighed for at blive Danmarks stærkeste lokalbank. I dag er vi lokale banker med et solidt engagement i det område, vi er en del af, og med et godt kendskab til vores kunder. Fusionen giver os mulighed for at fortsætte med at være lokale, samtidig med at vi sammen kommer til at stå stærkere til gavn for både vores kunder, aktionærer og medarbejdere, siger Kim Duus, bestyrelsesformand i Vestjysk Bank.



Den nye bank kommer til at hedde Vestjysk Bank med nyt hjemsted i Herning og bliver den 8. største bank i landet.

Formålet med fusionen er at styrke de to pengeinstitutters positioner som stærke lokale banker, og begge bankers bestyrelser anbefaler alle aktionærer i de to institutter til at stemme ja til fusionen.

Fusionen har allerede fået opbakning fra Arbejdernes Landsbank, AP Pension og Nykredit, der er storaktionærer i begge institutter.