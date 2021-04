Der bliver plads til flere i bussen efter påske

Samfundet er langsomt på vej mod færre restriktioner. Det gælder også den kollektive trafik, hvor det fra tirsdag bliver muligt at bruge 70 procent af kapaciteten mod hidtil kun 50 i trafikselskabernes busser.

- Det er samme model, som vi kørte med fra maj til december sidste år. En person på alle enkeltsæder og cirka halvdelen af ståpladserne, fortæller Jette Lauridsen, afdelingschef for Kunde og Marked i Sydtrafik.

I Midttrafiks busser, der betjener borgerne i Hedensted og Horsens kommuner, betyder det, at man kan være cirka 40 passagerer i en almindelig bus, cirka 55 i en mellemstor bus og cirka 65 i en ledbus.

Der er lige nu god plads i busserne. Siden årets start har der ikke været mere end omkring 35 procent af de passagerer, der normalt kører med bussen.

Sydtrafik overvåger passagertallene dagligt, og i den lange periode sidste år med 70 procent kapacitet var der kun ganske få afgange, der blev så overfyldte, at det blev nødvendigt at køre forbi de næste passagerer.

- Vi oplevede nogle gange sidste år, at kunderne oplevede busserne som overfyldte, når de rent faktisk ikke var det. Det skyldes ofte, at folk vælger at stå op, når de ikke kan få et dobbeltsæde for sig selv, siger Jette Lauridsen.

I skolebusser gælder den samme grænse på 70 procent af normal kapacitet, men i skolebusser er kapaciteten i forvejen udregnet efter, at ingen børn skal stå op i bussen, mens den kører. Derfor kan det heller ikke ske, at et skolebarn bliver efterladt, fordi bussen er for fyldt.