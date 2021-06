Det letter for Billund Lufthavn: 10-års jubilæumsrute genåbner

Jan Hessellund fortæller, at sammenhængen mellem de to store hubs er vigtig for Billund Lufthavn og Danmark.

– Paris er en attraktiv citybreak-rute, men byen er også et trækplaster for mode- og tekstilforretninger, så det er også en yderst populær rute for erhvervsrejsende. Både Paris og Amsterdam er to store hubs, som er med til at give vestdanskerne adgang til hele verden. Det er ingen hemmelighed, at de spiller en afgørende rolle for, at man kan flyve til over 540 destinationer fra Billund med kun ét stop.