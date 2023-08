Diabetiker kan snart risikere ikke at få livsnødvendig medicin

- Jeg tænkte, at hvis der var mangel i Danmark, ville jeg stoppe med at tage det. Ellers ville jeg føle, at jeg tog medicinen fra dem, som har brug for det, siger Michelle Herum.

Senere skiftede hun til Wegovy, fordi det har en stærkere dosis og dermed større effekt for hende.



- Dermed kan jeg tage mit præparat uden at tage sprøjterne fra diabetikerne. Jeg ville ikke have samvittighed til at tage noget fra nogle, hvor det er livsnødvendigt.

Wegovy kan ikke bruges til diabetikere og er blot et tilsvarende præparat. For Michelle Herum havde det den rette virkning, og hun holder kun pause fra præparatet nu, fordi hun er gravid.