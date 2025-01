Direktør om nye kørekortregler: - Det kan blive en kæmpe udfordring

Der burde være en berettiget forventning om, at man kan tage kørekort her(...) Det her kan jo i yderste konsekvens ende med, at de tager hjem igen

Nu risikerer nye kørekortregler at gøre livet surt for flere af de udenlandske ansatte.

- Jeg vil tro, der går op til et år, før jeg har lært engelsk nok til at bruge det, og jeg tror ikke engang, et år er nok, når det kommer til dansk. Det tager længere tid, og jeg vil bare gerne kunne komme på arbejde uden at være afhængig af andre, siger Teen Van Tran via tolken.

Vietnamesiske Teen Van Tran arbejder på Danepork og er en af de ansatte, der er kommet i klemme på grund af de nye regler. Han bestod teoriprøven før jul med tolk, men mangler den sidste del for at få sit kørekort.

Det gør det svært for andre nationaliteter at få et dansk kørekort.

1. januar blev det forbudt at bruge tolk ved køreprøven, og derfor er det nu kun muligt at tage teoriprøven og den praktiske del på enten dansk, engelsk, færøsk, grønlandsk og i Sønderjylland på tysk.

Hans arbejdsgiver Danepork har aktivt søgt efter udenlandsk arbejdskraft, fordi det var svært at få ansatte nok i Danmark.

Leo Grønvall ærgrer sig derfor over, at myndighederne spænder ben for de mennesker, der kommer hertil for at hjælpe med at få hjulene til at køre rundt.

- Jeg synes jo egentlig, at de kommer hertil på nogle falske forudsætninger. Der burde være en berettiget forventning om, at man kan tage kørekort her eller konvertere det kørekort, man har, hvis det er konvertibelt. Det her kan jo i yderste konsekvens ende med, at de tager hjem igen, siger han.

- De skyder gråspurve med kanoner

Også i Dansk Industri er de frustrerede over de nye regler, der rammer bredere end Danepork og slagteribranchen.

- Det kan være rengøringsbranchen, transportbranchen, byggebranchen - virksomheder som kan have svært ved at tiltrække arbejdskraft. Vi gjorde fra start opmærksom, at det her ville have en lang række negative konsekvenser for dansk erhvervsliv, siger Rune Noack, transportpolitisk chef i Dansk Industri.