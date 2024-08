Dobbeltbogey forpurrer Højgaards solide olympiske runde

Nicolai Højgaard og Thorbjørn Olesen er i midten af feltet og langt fra medaljekampen ved OL efter to runder.

Efter de første to runder i herrernes golfturnering ved OL i Paris er de danske golfspillere Nicolai Højgaard, der normalt har sin gang på græsplænerne i Gyttegår Golf Klub ved Billund, og Thorbjørn Olesen langt fra medaljekampen.

Højgaard kom igennem fredagens anden runde med fire birdies og tre bogeys på sit scorekort.

OL-debutanten gik dermed banen i et slag under par for anden dag i streg.

Det efterlader danskeren i midten af den samlede stilling forud for tredje runde lørdag.

Han har ni slag op til medaljeskamlen.

Landsmanden Thorbjørn Olesen havde bedre held med sig og sluttede dagen i tre slag under par.

Resultatet er noget bedre end ved første runde torsdag, hvor Olesen brugte tre slag mere på at gennemføre de 18 huller.

Olesens samlede score i tre slag under par er nok til en delt 26.-plads.

Højgaard er nogle placeringer længere nede i feltet bestående af 60 spillere.

I toppen af stillingen finder man både amerikanske Xander Schauffele, der er forsvarende olympisk mester, Japans Hideki Matsuyama og britiske Tommy Fleetwood.

Alle tre spillere har en samlet score på 11 under par.

Særligt Tommy Fleetwood leverede en god runde fredag og kunne gå ind i klubhuset med seks birdies og en enkelt eagle på scorekortet.