Dosispakket medicin skal give hjemmeplejen mere tid til andre opgaver

Det er hjemmesygeplejen, de praktiserende læger og apotekerne der står bag initiativet, som vil give hjemmesygeplejen mere tid til at varetage andre vigtige opgaver.

- Vi har sammen med hjemmesygeplejen Billund Kommune og apotekerne gjort et grundigt stykke arbejde og lagt en god plan for implementeringen af dosispakket medicin. Jeg ser et stort potentiale for, at medicingivningen i hjemmeplejen nu bliver endnu mere sikker og effektiv, siger Henriette Poulsen, kommunal praksiskonsulent og praktiserende læge i Sdr. Omme.



Flere følger trop

Det er ikke kun Billund Kommune, der ser et potentiale i dosispakket medicin.

Flere steder i landet er der fokus på området.