Efter 72,5 ton tarteletfyld abdicerer tarteletkongen fra Give

Problemer med smag og logistik

Årsagen skyldes tilsyneladende problemer med både logistik og smag i det berømte tarteletfyld, så derfor "abdicerer" den landskendte tarteletkonge nu.

- Tilbageslaget består i, at vi har haft kvalitetssvigt på både produktet, kundeservice og ikke mindst bestillingsforløbet. Fejl vi i høj grad kan adressere videre til vores leverandører, men jeg må nok også tage noget på mine skuldre af “udbrændthed”, vi er bevidste om, at oplevelsen, som kunden sidder tilbage med er, at vi har fejlet.



Hvad fejlene mere præcist består i, har Lasse Lindberg ikke skrevet på sin Facebookside. Men han takker for den store opbakning, og siger han vil vil tilbage til sit "kerneprodukt" kroen i Give:

- Jeg har aldrig drømt om at være fabrikant, og det er ikke der, jeg er stærk! Men jeg prøvede at sætte noget i søen, som kunne understøtte min “core” business (og hjertebarn), Lindberg Dining Diagonalkroen. Her vil jeg fortsat skabe unikke restaurant- og selskabsoplevelser for lokale og turister i Give.



Lasse Lindberg lukker tarteleteventyret den 7. februar.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra kromand Lasse Lindberg, men han vil ikke udtale sig om sin beslutningen endnu.