Efter protester fra borgere og politikere - politiet dropper at hæve fartgrænse

Det er faktorer, der ifølge ham er med til at øge risikoen for uheld på strækningen, hvis hastigheden sættes op, og han er glad for, at politiet har lyttet til bekymringerne.



- Jeg er glad for, at vi mellem kommunen og politiet er enige om, at den lavere lokale hastighedsgrænse i det konkrete tilfælde er lig øget trafiksikkerhed (...) Politiet skal derfor have ros for at lytte velvilligt til vores argumenter og i sagen her været med til at fastholde både den øgede sikkerhed og de bedre støjforhold på Grenevej, siger Simon Nicolajsen Jørgensen.

Beboerne langs og omkring den østlige del af Grenevej kan med den seneste meddelelse fra Sydøstjyllands Politi nu endelig betragte sagen som afsluttet og glæde sig over, at hastighedsskiltene med cifrene 60 km/t bliver stående.