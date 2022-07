Efter to års aflysning - populært marked er klar til at slå rekord

- Det er så fedt. Vi er så glade for endelig at komme i gang igen. Alting summer af liv og glade dage herude. Solen skinner, og jeg har svært ved at få armene ned, siger formand for Vorbasse Marked, Brian Madsen.

Melder fra efter 40 år

Markedet åbner torsdag klokken 12, hvor Brian Madsen byder gæsterne velkommen ved en officiel åbning.