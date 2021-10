Efterårsferien bliver reddet trods flyselskabs konkurs

Bravo Tours, der hører hjemme i Herning, informerer løbende på sin hjemmeside om ændringerne som følge af Great Dane Airlines konkurs.

Allerede tirsdag formiddag har Vamdrup-flyselskabet DAT overtaget en flyvning for Bravo Tours til Fuerteventura - og DAT bliver et af de selskaber, der de næste dage redder ferien for Bravo Tours mange rejsende fra Billund og andre lufthavne.

Great Dane Airlines begyndte sine flyvninger i 2019 - og blev som andre selskaber hårdt ramt, da corona i foråret 2020 satte en stopper for næsten al flytrafik.

Great Dane Airlines har fløjet charterfly for Bravo Tours og andre rejsebureauer samt ruteflyvning til flere byer i Europa.