Efterskoleforstander må se langt efter sine elever: Det er slet ikke til at holde ud

Professor foreslår sluse

Men hvis dét skulle ske, så ville det ifølge Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet, være klogt, hvis efterskolerne sluser elever og personale ind over nogle dage med gentagne tests.

- Så skal man være negativ for at få lov til at komme ind i boblen. Så det er en teoretisk mulighed, som jeg tror, vi skal overveje. Det kræver ekstremt stor disciplin af dem, der er inden for boblen. De må simpelthen ikke forlade den, og der må ikke komme yderligere ind i boblen uden, at de er gået igennem den her slusefunktion, siger han.

Hvorfor en efterskoleelev i Kolding må tage på efterskole i Nordjylland, når en elev fra Nordjylland ikke kan komme på efterskole i Kolding, er ifølge professoren heller ikke logisk.

- Det er også mærkeligt. Det er derfor efterskolerne er mere problematiske. For modsat folkeskolerne, går eleverne i skole, hvor de bor, så sker der en pendling på tværs af landet ved efterskolerne, forklarer Jens Lundgren.