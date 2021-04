Efterslukning hele søndag: Over 50 brandfolk har være i gang ved stor naturbrand

Artiklen er opdateret med oplysninger om branden klokken 05:45 søndag morgen.

Lørdag aften er branden på Randbøl Hede kommet under kontrol, og flere af de tilstedeværende brandbiler er taget hjem til deres respektive brandstationer.

Der har været slukningsarbejde i gang på heden hele natten, og det vil der også være søndag. Det sker for at forhindre, at branden blusser op igen.

Politiet oplyser søndag morgen, at de lige nu afhører nogle mennesker i området, men at de ikke regner med, at branden skulle være påsat.

Mere end 50 brandfolk og 22 brandbiler var i løbet af lørdagen i gang med slukningsarbejdet på Randbøl Hede syd for Billund.



Ifølge vagtchef ved Trekant Brand Casper Christensen har der været tilkaldt hjælp fra otte brandstationer.

-Det er en rimelig omfattende brand, siger han.