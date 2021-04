Efterslukning hele søndag: Over 50 brandfolk har været i gang ved stor naturbrand

Artiklen er opdateret med oplysninger om branden klokken 05:45 søndag morgen.

Lørdag aften er branden på Randbøl Hede kommet under kontrol, og flere af de tilstedeværende brandbiler er taget hjem til deres respektive brandstationer.

Der har været slukningsarbejde i gang på heden hele natten, og det vil der også være søndag. Det sker for at forhindre, at branden blusser op igen.