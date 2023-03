Ejer dropper salg af Lalandia

Nu har piben fået en anden lyd, for ejeren dropper planerne om at sælge forlystelsesparken.

Det oplyser Parken Sport & Entertainment i en selskabsmeddelelse.

- På baggrund af den gennemførte afsøgning af salgsmulighederne vurderer bestyrelsen, at det ikke under de gældende vilkår på de finansielle markeder er økonomisk attraktivt at gennemføre et salg af Lalandia.

- Men at den fortsatte drift og videreudvikling af Lalandia, fortsat bør ske under Parken Sport & Entertainment A/S' ejerskab, skriver de i meddelelsen.

Foruden Lalandia og nationalarenaen Parken driver Parken Sport & Entertainment også fodboldklubben FC København.