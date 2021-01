Eksperter ryster på hovedet over togdrømme i lufthavn

- En spand koldt vand i hovedet på alle dem, der arbejder for den grønne omstilling.

Det er administrerende direktør i Billund Lufthavn Jan Hessellunds kommentar til, at trafikeksperter ryster kraftigt på hovedet over lufthavnens ønske om at få lavet en togstrækning fra Århus til lufthavnen i Billund. Prisen anslås at være cirka 1,1 milliard kroner.

Håbløst



“Håbløst” og “dårlig samfundsøkonomi” er blandt eksperternes ordvalg, for eksempel siger Mogens Fosgerau, professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet, til JydskeVestkysten, at han vil bliver overrasket, hvis projektet på nogen måde hænger sammen.

Dårlig økonomi



- Samfundsøkonomien for Billundbanen er sindsyg dårlig, og selv hvis den bliver bedre, vil den stadig være sindsyg dårlig, siger han, og kalder den rapport om projektet, som Billund Lufthavn har fået ingeniørvirksomheden Niras til at lave, for et partsindlæg.