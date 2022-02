Else Jensen fra Grindsted starter indsamling til Ukraines børn

Har kontakt i Østukraine

Else Jensen har kontakt med ukrainske Viktor Radchenko, der hjælper med at konvertere pengene til tøj og ting, som børnene måtte have brug for.

- Jeg har ikke længere overskuddet til at gå fysisk ind i det med at skaffe tøj og ting. Så hvis folk vil donere penge, så vil jeg med glæde sende dem derover til min kontakt, der hjælper på børnehjemmet.

Else Jensen blev invalidepensionist i 2014 og havde indtil da arbejdet som både laborant, kok og pædagog.

- Jeg er en af dem, der altid hjælper andre. Jeg har dårlig samvittighed over, at der er så mange, der har det så meget dårligere end os, siger Else Jensen om bevæggrunden for at gå ind i velgørenheden.