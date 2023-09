En kedelig sommerferie og et fabeldyr endte med kongelig invitation

Ungekomiteen lagde i deres begrundelse for at vælge hende vægt på hendes frivillige arbejde på Grindsteds nye Kulturhus.

- Jeg var med helt fra begyndelsen, da kulturhuset blev bygget. Jeg synes, at det er fedt at være med til at sætte rammerne op om musikken. Det er alt det, der handler om planlægning og at arrangere koncerter som at booke bands ind, siger Jessica Nicole Pedersen, der ligesom Jeppe Klitgaard snart får besked fra kongehuset om, hvordan hun skal forberede sig.

- Jeg har kigget på en masse kjoler, og jeg skal da også ind i butikker for at kigge. Det skal jo være lidt formelt, så jeg skal da lige have fundet den passende kjole, men den har ikke lige været der endnu. Men det kommer den, fortæller hun.

Alle 98 danske kommuner samt det danske mindretal i Tyskland er af kongehuset blevet bedt om at finde to egnede repræsentanter til prins Christians fødselsdag den 15. oktober.