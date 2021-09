En uge efter tvillingebrorens sejr tager Nicolai Højgaard fra Billund sin første store golftriumf

Højgaard førte turneringen efter tredje runde lørdag, og med en runde i par kunne han sikre sig sejren i 13 slag under par.



Titlen kom i hus med en birdie på det 18. og sidste hul, og med sejren følger en præmiesum på 3,7 millioner danske kroner.

Fra sidelinjen fulgte Rasmus Højgaard med hele vejen til klubhuset, efter at han tidligt havde færdiggjort sin sidste runde. Han endte turneringen på en delt 18.-plads i seks slag under par.

Nicolai Højgaard gik ud på sidste runde i 13 slag under par, hvilket var ét slag bedre end Tommy Fleetwood og Daniel van Tonder.

En tidlig bogey på andet hul blev hurtigt fulgt op af en birde på fjerde, inden Højgaard bragte sig foran med to slag med en birdie på hul 11.

Samtidig havde Daniel van Tonder hurtigt udspillet sine chancer med et hav af bogeys, mens Tommy Fleetwood stadig holdt sig til lige efter Højgaard.

Det samme gjorde polske Adrian Meronk, der efter en god runde gik i klubhuset 12 slag under par.

Afgjorde det på sidste hul

En bogey på 14. hul lagde pres på unge Højgaard, der igen blot førte med ét slag til nærmeste forfølger.

Og med en bogey på hullet efter også var stillingen helt lige mellem Højgaard og Meronk.

Tommy Fleetwood lavede en birdie på 18. hul og kom også op på 12 slag under par, inden kun Nicolai Højgaard manglede at gøre runden færdig.

Par var nok til omspil på sidste hul, men det var danskeren ikke interesseret i. Med et fantastisk slag ind på greenen kunne han nemt putte bolden i hul til en afsluttende birdie og turneringssejr.

Sammen med broren har Nicolai Højgaard været med til at skrive et stykke historie. Aldrig før har to brødre vundet to uger i træk.

- Jeg blev følelsesladet, efter at jeg havde puttet den sidste bold i hul. Jeg kunne nemlig se min bror blandt publikum, siger han til Viasat.

Nicolai Højgaard er nu den anden danske vinder af Italian Open. I 2018 vandt Thorbjørn Olesen turneringen.

Triumfen var dansk sejr nummer 41 på European Tour gennem historien.