Endnu en jysk lufthavn fylder brændstof lavet af gammelt mad på fly

Ifølge lufthavnens administrerende direktør, Jan Hesselund, har der fra flyselskabernes side været stor efterspørgsel på et grønt alternativ, når flyene skal tankes.

- Der er mange teknologier på vej for at gøre luftfarten grøn, og vi må ikke afvise nogle af dem, for der er behov for storskala og flere teknologier. Her er indførslen af SAF i Billund Lufthavn afgørende, og det er et tydeligt udtryk for stigende efterspørgsel fra flyselskaberne, siger han.



Flyene behøver ikke ny tank

Brændstoffet produceres af den finske virksomhed Neste, mens danske DCC & Shell Aviation Denmark står for leveringen.

Når flyene lander for at få fyldt brændstof op til en ny tur, så behøves der ikke en ny tank. Ifølge leverandøren kan SAF bruges ligesom traditionelt flybrændstof, skriver lufthavnen i pressemeddelelsen.