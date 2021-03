Er du klar på at lege godt? Forlystelsespark åbner som planlagt

Afventer vejledning

Udover krav om den maksimalt 72 timers gamle negative coronatest afventer Legoland ifølge adm. direktør Christian Woller at få mere information om, hvilke restriktioner parken skal overholde.

Sidste år skulle personalet i Legoland blandt andet sørge for, at gæsterne holdte afstand, og at der blev sprittet af mellem turene i forlystelserne. Christian Woller kalder sommersæsonen sidste år for "rigtig fin":

- Medmindre der kommer nogle nye kaniner op af hatten, kan vi levere en oplevelse lig sidste år, siger den adm. direktør.

Christian Woller fortæller ydermere, at politiet, der flere gange var ude i parken for at tjekke forholdene i sommers, ikke havde nogle kommentarer.