Russisk mand sigtet for besiddelse af sprængstof bliver bag tremmer

Fængslingen af en 37-årig russisk mand, der er sigtet for at have fremstillet og transporteret sprængstof samt detonatorer, er blevet forlænget i tre uger.

Kendt som Satans mor

Konkret er manden sigtet for at have fremstillet mindst et kilo sprængstof samt detonatorer, der blev indleveret til politistationen i Billund Lufthavn, samt at have fremstillet og transporteret mindst to kilo sprængstof til Åstvej i Billund.

De i alt tre kilo sprængstof, som manden er sigtet for at fremstille, indeholdt TATP, der er et meget ustabilt stof, der også er kendt under navnet "Satans mor".

Den russiske mand blev anholdt, efter at han 20. april 2024 indleverede en genstand til politiet i Billund Lufthavn.

Ved indleveringen tilkendegav han, at genstanden indeholdt sprængstof.