Familien Rais overtager Danmarks mest unikke byggegrund - i Legoland

- Idéen kom ved, at vi gerne vil give en familie en unik mulighed for at blive en del af Legoland. Miniland er et af de mest ikoniske områder, så det virkede oplagt at give en fmilie muligheden for at bo der, fortalte Sarah Bisgaard Jakobsen, der er koordinator for PR og sociale medier hos Legoland dengang.

Det var netop den konkurrence, familien Rais fra Odder vandt - og netop den byggegrund de overtog i dag.

- Det er blevet vildt flot, og vi er meget imponerede over, at de har kunne bygge huset på kun tre uger. Det står én til én som vores hus derhjemme, siger Jesper Rais.

Og dog - for der er trods alt en lille forskel.

- Jeg kan se, at jeg skal hjem og have renset fliser. De er meget pænere her, end de er derhjemme, siger han.

Første familie i Miniland

Familien består, ud over Jesper, af Elinor, der er 10 år gammel, Theodor der er seks år gammel, Morgan der er to år og William på 13 år, som også havde taget deres mor, Anna, med i Legoland i dag.

Hos børnene var der selvsagt også stor begejstring.

- Det var helt vildt sjovt, og det er blevet rigtig flot, sagde Elinor for eksempel, der også blev bakket op af lillebror.

- Det var sjovt! Jeg var spændt på, om jeg havde røde bukser, men det havde jeg, sagde Theodor, der havde lagt mærke til sig selv som Lego figur.